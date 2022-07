Al confine dell’Unione europea, tra Turchia e Grecia, la polizia di frontiera greca usa i migranti per respingere in maniera illegale altri migranti che arrivano in Europa. Per convincere queste persone a collaborare, promette permessi di soggiorno o usa la violenza.

Giornalisti, ong e avvocati non hanno accesso alla zona. Ma un’inchiesta di Le Monde in collaborazione con Lighthouse Reports, Der Spiegel, Ard Report Munchen e The Guardian ha raccolto testimonianze di chi ha lavorato con la polizia.

Il video di Le Monde.