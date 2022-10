“Ho pensato che fosse molto interessante per voi scoprire quante cose bisogna inserire nei primi tre o quattro minuti di un film”, dice nel video Bogdan George Apetri, regista di Miracle. Storia di destini incrociati. “È importante per far capire allo spettatore che tipo di film sta guardando”.

Il film, nelle sale italiane dal 27 ottobre, è ambientato in Romania e racconta la storia di Cristina, una giovane suora di 19 anni che esce di nascosto dal monastero isolato in cui si trova per occuparsi di una situazione urgente. Non farà più ritorno. Un ispettore di polizia ricostruirà ogni suo spostamento in un’indagine che lo porterà a scoprire non solo la verità, ma anche un miracolo.

Bogdan George Apetri è un regista, scrittore e produttore romeno. Insegna regia alla Columbia University di New York. Miracle è il suo terzo lungometraggio.