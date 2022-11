Nel 2020 e nel 2021 gli omicidi con armi da fuoco sono aumentati in tutti gli Stati Uniti, in particolare nelle comunità ispaniche e afroamericane. In California Elana Bolds, Tina Padilla e Claudia Bracho si battono con le loro associazioni contro la violenza della criminalità e la diffusione delle armi, organizzando esercitazioni per i bambini su come comportarsi durante una sparatoria o coinvolgendo i membri delle gang nella distribuzione di cibo.

Il video del Guardian segue il loro lavoro nelle comunità in cui vivono.