“Questa scena è girata come un unico piano sequenza, è una delle più importanti perché innesca la storia”, dice nel video Flavio Risuleo, regista di Notte fantasma. “L’idea è di creare un noir, quindi tutte le atmosfere, la musica, il suono, i colori, la luce, le inquadrature devono andare in una direzione unica forte, che è quella della suggestione emotiva della notte”.

Il film, nella sale italiane dal 17 novembre, racconta di un sabato sera in cui il giovane Tarek (Yothin Clavenzani) sta per trascorrere del tempo con gli suoi amici. Prima di incontrarli, però, decide di andare al parco per comprare qualche grammo di fumo. Subito dopo un poliziotto (Edoardo Pesce) lo ferma e lo costringe a seguirlo. Tarek così assiste a risse, inseguimenti e fughe per l’intera notte. Con l’arrivo dell’alba, però, i ruoli potrebbero invertirsi.

Fulvio Risuleo è un regista e sceneggiatore italiano. Il suo ultimo film è Il colpo del cane (2019).