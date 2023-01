L’industria delle cure alternative è in piena espansione: con l’aumento in tutto il mondo delle patologie autoimmuni, sempre più persone si rivolgono alla medicina non convenzionale per trovare nuove terapie.

Il giornalista del Guardian Richard Sprenger, affetto da sclerosi multipla, ha intrapreso un viaggio in questo mondo per vedere se può curare il suo naturale scetticismo, e forse migliorare anche la sua salute. Questo è il primo episodio della serie A sceptic’s guide to wellness. Gli episodi seguenti si possono vedere qui.