“Questa scena svolge la cosiddetta funzione di semina. Ovvero l’inserimento nella memoria dello spettatore di un’azione che si ripresenterà successivamente, creandogli curiosità”, dice nel video Andrea Papini, regista di I nostri ieri.

Nel film, Luca (Peppino Mazzotta) è un documentarista che insegna cinema in una struttura carceraria. Per il saggio di fine anno decide di mettere in scena il delitto di uno dei suoi allievi, il camionista Beppe (Francesco Di Leva), che si troverà in qualche modo costretto a fare i conti con il suo passato.

Andrea Papini (Varallo, 1958) è documentarista e regista di cinema e pubblicità. I nostri ieri, in sala dal 9 febbraio, è il suo quinto lungometraggio. Nel cast del film, oltre a Mazzotta e Di Leva, figurano anche Daphne Scoccia, Maria Roverani, Denise Tantucci e Teresa Saponangelo.