“Questa scena è stata una delle più complesse e ha richiesto più giorni di lavorazione”, dice nel video il regista Giacomo Abbruzzese. “Per alcune inquadrature in particolare volevamo una massa di gente spontanea, quasi informe. Abbiamo organizzato una vera festa, con Vitalic (autore della colonna sonora) in consolle. È stato molto potente vedere come la gente ha vissuto i momenti del film che sorgevano all’interno di una serata normale”.

Il film racconta la storia di Aleksei (Franz Rogowski), giovane bielorusso che dopo un avventuroso viaggio verso la Francia si arruola nella legione straniera. Una volta in Africa, il suo destino s’incrocerà con quello di Jomo (Morr Ndiaye), un ecoterrorista che vuole difendere il suo villaggio dalle compagnie petrolifere.

Disco boy, nelle sale dal 9 marzo, è stato presentato in concorso all’ultima Berlinale dove ha vinto l’Orso d’argento per il miglior contributo artistico, andato alla direttrice della fotografia Hélène Louvart. Giacomo Abbruzzese è un regista e sceneggiatore italiano che vive tra Parigi e Madrid. Disco boy è il suo primo lungometraggio.