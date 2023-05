L’invasione dell’Ucraina ha lasciato dietro di sé enormi distruzioni, anche nei territori da cui i russi si sono ritirati. Reportage video dalle rovine della piccola cittadina di Horenka, a nordovest di Kiev, per raccontare la vita di chi ha deciso di rimanere nella propria casa in una zona da cui la maggior parte delle persone è andata via. Senza i servizi essenziali, ma con qualche speranza per il futuro e nuovi legami da coltivare.

Di Pierpaolo Mittica e Alessandro Tesei.