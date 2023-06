L’alluvione che ha inondato l’Emilia-Romagna nel mese di maggio, provocando almeno 15 vittime e migliaia di sfollati, ha colpito duramente anche l’apicoltura: le prime stime parlano di oltre 250 milioni di api morte a causa delle inondazioni e delle frane. Oltre che per la produzione di miele, l’apicoltura è fondamentale per l’economia e per l’agricoltura della regione. Senza l’impollinazione, infatti, molti dei raccolti della zona sono a rischio.

Il video di Davide Preti.