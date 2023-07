Indiana Jones, Star wars, Jurassic park, Harry Potter. Le musiche di questi film hanno una cosa in comune: sono state create dallo stesso compositore, lo statunitense John Williams, che ha scritto anche le colonne sonore di E.T., Lo squalo e Superman ed è l’artista vivente con il maggior numero di nomination ai premi Oscar (53 in tutta la carriera).

Qual è il suo segreto e perché ha così tanto successo? Il video di Le Monde, con l’aiuto di un’orchestra sinfonica, esplora la tecnica di Williams e spiega che il compositore si è ispirato ai grandi musicisti del diciannovesimo secolo come Wagner, Strauss e Debussy per sviluppare il suo caratteristico stile.

Attenzione: contiene spoiler su Harry Potter e Star wars.