Di solito l’insonnia ha un’origine psicologica: è il segno che non abbiamo fatto le riflessioni necessarie per poter dormire bene. Secondo Alain de Botton il nostro inconscio, dopo aver cercato invano di attirare la nostra attenzione durante la giornata, decide di manifestarsi nel cuore della notte. Ma ci sono delle soluzioni.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Come sopravvivere alla modernità (Guanda 2023).

