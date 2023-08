“Per me in questa scena c’è una cosa impressionante”, dice nel video Alain Ughetto, regista di Manodopera. “Mi sono chiesto come si erano incontrati i miei nonni, ho immaginato che lei lo facesse bere dalla sua borraccia e che lui la trovasse molto bella”.

Il film d’animazione, realizzato in stop motion e ambientato in Piemonte agli inizi del novecento, racconta la vita degli emigrati italiani. Il regista ripercorre la sua storia familiare partendo dai suoi nonni, Luigi Ughetto e sua moglie Cesira, che hanno varcato le Alpi per trasferirsi con tutta la famiglia in Francia.

Alain Ughetto è un regista, attore e sceneggiatore francese. Oltre a Manodopera. Interdit aux chiens et aux italiens, dal 31 agosto nelle sale italiane, ha diretto il lungometraggio d’animazione Jasmine (2013).