“Abbiamo scelto questa scena perché Patrizia Cavalli un po’ ci bullizza, e per questo la amiamo molto”, spiega nel video Francesco Piccolo, regista insieme ad Annalena Benini di Le mie poesie non cambieranno il mondo. “È l’unico momento in cui in qualche modo non ci ha tenuto accanto a lei”.

Il documentario è un ritratto della poeta Patrizia Cavalli, morta il 21 giugno 2022. La sua storia è il cammino di una donna libera, che scappa dalla provincia e dalle sue regole per cercare il senso di un’esistenza che rifiuta le definizioni.

Annalena Benini è una giornalista e scrittrice italiana. Lavora al Foglio dal 2001 e dirige la rivista culturale Review. Il suo ultimo libro è Annalena (Einaudi, 2023). Nel 2023 è stata nominata direttrice editoriale del Salone internazionale del libro di Torino.

Francesco Piccolo è uno scrittore e sceneggiatore italiano. Ha firmato, tra le altre, sceneggiature per Nanni Moretti, Silvio Soldini, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Daniele Luchetti e Marco Bellocchio. Il suo ultimo libro è La bella confusione (2023). Collabora con La Repubblica.