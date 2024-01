Tra le migliaia di migranti che ogni anno provano a raggiungere l’Europa, ci sono molti genitori che viaggiano con i figli. La fotografa olandese Marieke van der Velden, insieme al regista Philip Brink, ha creato Children of the labyrinth, un progetto che raccoglie le testimonianze fotografiche e video di alcuni genitori che hanno affrontato terribili ostacoli pur di trovare un posto sicuro in cui vivere con le loro famiglie.

La fotografa ha chiesto a madri e padri di scrivere una lettera che i loro figli leggeranno quando saranno più grandi, in cui raccontano il loro viaggio e cosa li ha spinti a partire. Il progetto fotografico si può vedere sul numero di Internazionale di questa settimana.