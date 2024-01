Nella vita passiamo troppo tempo a immaginare scenari catastrofici che puntualmente non si verificano. Dopo, spesso, evitiamo di dedicarci a una attività salutare: confrontare l’entità delle nostre preoccupazioni con quello che è poi effettivamente successo.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Come sopravvivere alla modernità (Guanda 2023).

