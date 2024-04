Per Vladimir Putin il controllo dell’Artico è da anni una priorità strategica e un modo per restituire alla Russia il ruolo di superpotenza. Inoltre, i suoi fondali contengono vasti giacimenti di combustibili fossili e la regione ha un’enorme importanza dal punto di vista militare e commerciale.

Per molto tempo Mosca ha collaborato in modo abbastanza pacifico con i paesi occidentali – in particolare Canada, Danimarca, Stati Uniti e Norvegia – nella gestione dell’area. Ma la guerra in Ucraina ha cambiato le cose.

Il video di Guardian.