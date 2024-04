Con più di trenta milioni di passeggeri, nel 2023 il turismo da crociera ha superato ogni record. Il 2024 sembra confermare questa tendenza. Negli scorsi mesi è stata anche inaugurata la nave più grande del mondo, in grado di ospitare quasi diecimila persone.

Anche se diverse aziende del settore sostengono di essere diventate più sostenibili, questi enormi resort galleggianti hanno un impatto devastante sull’ambiente: l’anidride carbonica emessa per ogni passeggero è quattro volte superiore rispetto a quella dei viaggi in aereo e in un giorno una di queste navi produce una quantità di polveri sottili pari a quella di un milione di auto. Inoltre, circa il 25 per cento dei rifiuti negli oceani proviene dalle crociere.

Il video del Guardian.