Con il ritorno al potere dei taliban nell’agosto del 2021, le donne afgane hanno perso progressivamente diversi diritti, in particolare nell’accesso al lavoro, all’istruzione e alle cure mediche. Le ragazze sono state escluse prima dalle scuole superiori, poi dalle università, e dal 2024 non possono più frequentare neanche i corsi di formazione medica.
In futuro ci saranno quindi sempre meno infermiere, ostetriche o tecniche di laboratorio, in un paese in cui la maggior parte degli uomini non permette alle donne di essere assistite da un medico maschio, soprattutto in ambiti come la ginecologia e l’ostetricia. Così per loro sarà ancora più difficile ricevere cure adeguate.
Il reportage video di Davide Preti.
