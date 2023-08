La studentessa di ingegneria Somaya Faruqi è dovuta fuggire dall’Afghanistan per continuare i suoi studi dopo che il governo dei taliban, tornato al potere due anni fa, ha vietato a più di 1,1 milioni di ragazze e donne di frequentare scuole e università.

Faruqi ha 21 anni, ora vive negli Stati Uniti ed è il volto di una campagna lanciata il 15 agosto dal fondo globale Education cannot wait delle Nazioni Unite per combattere la crisi, in occasione del secondo anniversario della caduta del governo di Kabul riconosciuto a livello internazionale.

Con il motto #AfghanGirlsVoices, la campagna fa parte di un appello globale a rispettare il diritto all’istruzione di tutte le ragazze e le donne afgane.

Moltissime ragazze e donne hanno già dovuto lasciare il paese per proseguire gli studi.

Faruqi, per esempio, ha terminato la scuola superiore in Qatar dopo che lei e altre nove ragazze della sua squadra di studenti di robotica, “The afghan dreamers”, hanno lasciato l’Afghanistan nel 2021.

Ora sta iniziando il suo secondo anno di studi in ingegneria all’università di Sacramento in California, grazie a una borsa di studio del Qatar.