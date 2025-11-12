Il nord della Tanzania ospita le riserve naturali più importanti dell’Africa, come il Serengeti e il Ngorongoro. Qui il circuito dei safari genera tra i 170 e i 200 milioni di dollari all’anno. Oltre al turismo, una delle principali fonti di entrate del paese è la caccia sportiva. Nell’area vivono circa trecentomila masai, ma dal 2022 il governo ha dato il via a un piano per il trasferimento forzato di migliaia di persone, per tutelare i parchi naturali e le riserve di caccia riservate ai turisti.

Il reportage video di Davide Lemmi, Marco Simoncelli e Khalifa Said.