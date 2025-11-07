La repressione delle forze dell’ordine è stata altrettanto brutale. Il partito di opposizione Chadema denuncia almeno settecento morti, una cifra confermata da fonti diplomatiche sentite dal quotidiano francese Le Monde. Il 5 novembre la missione di osservazione elettorale dell’Unione africana ha fatto sapere che lo scrutinio non ha rispettato gli standard minimi per essere considerato democratico: sono stati riscontrati brogli, sono stati fatti votare cittadini stranieri e l’opposizione è stata gravemente ostacolata, in particolare i partiti Act-Wazalendo e Chadema, il cui leader Tundu Lissu è sotto processo per tradimento.

Il 3 novembre la presidente uscente della Tanzania Samia Suluhu Hassan si è insediata per un nuovo mandato dopo aver vinto le elezioni del 29 ottobre con il 97,66 per cento delle preferenze. Lo dicono i dati ufficiali, che registrano anche un’affluenza all’87 per cento. Il giorno del voto e i due successivi sono stati caratterizzati da proteste particolarmente violente contro il regime, accusato di ricorrere a metodi sempre più autoritari e di aver impedito all’opposizione di partecipare alle elezioni.

Durante il voto è stato bloccato l’accesso a internet – una misura spesso usata dai dirigenti africani per impedire ai manifestanti di organizzarsi e fare circolare informazioni – che è stato ripristinato solo dopo sei giorni, il 3 novembre, dopo l’insediamento ufficiale della presidente. La polizia ha però diffidato i tanzaniani dal pubblicare in rete immagini che potrebbero “causare panico”. Un chiaro riferimento a foto e video delle vittime della repressione, come ha spiegato il giornalista italiano Stefano Pancera nella puntata del 7 novembre del podcast Il Mondo .

Suluhu Hassan, 65 anni, originaria di Zanzibar, ha preso il potere nel 2021. All’epoca era la vicepresidente e ha assunto l’incarico di capo dello stato dopo che la morte dell’allora presidente John Magufuli, presumibilmente per covid-19, la malattia di cui lui aveva sempre negato l’esistenza. L’arrivo al potere di “Mama Samia” aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, visto che Magufuli aveva dato prova di un autoritarismo inflessibile e non aveva esitato a scatenare una brutale violenza contro gli oppositori.

“Dopo il regime autoritario del suo predecessore, l’abbiamo accolta come una riformatrice che credeva e sosteneva la democrazia, lo stato di diritto e la società civile, visto che ha ordinato la liberazione dei prigionieri politici e ha fatto spazio all’opposizione”, ha dichiarato la fondazione del filantropo sudanese Mo Ibrahim, un’organizzazione che premia i migliori leader africani, in una lettera indirizzata a Suluhu Hassan dal titolo “Presidente, non è accettabile”. “Siamo sconcertati dalla piega presa dagli eventi: vietare ai partiti d’opposizione di partecipare alle elezioni, bloccare internet, sparare ai manifestanti, in gran parte giovani. Un’elezione da cui sono esclusi i partiti di opposizione non è libera né legittima, la rabbia che si è riversata nelle strade è comprensibile, e c’era da aspettarsela”, continua la lettera.