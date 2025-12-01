Casinò, poker online, scommesse sportive: il martellamento pubblicitario spinge a tentare la fortuna. Ma le vincite vanno soprattutto ai giganti del settore. I giocatori finiscono invece impoveriti, e spesso isolati e depressi. È un problema di salute pubblica, ma la maggior parte dei governi europei non sembra voler intervenire, anche perché gli stati guadagnano molto attraverso le tasse imposte al settore.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che nel 2024 quasi 39 milioni di europei hanno giocato regolarmente online in Unione europea e Regno Unito, con un aumento del 19 per cento rispetto all’anno precedente. E un giocatore su cinque è vittima di dipendenza. Alcuni stati dell’Unione stanno provando a correre ai ripari.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it