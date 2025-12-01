Casinò, poker online, scommesse sportive: il martellamento pubblicitario spinge a tentare la fortuna. Ma le vincite vanno soprattutto ai giganti del settore. I giocatori finiscono invece impoveriti, e spesso isolati e depressi. È un problema di salute pubblica, ma la maggior parte dei governi europei non sembra voler intervenire, anche perché gli stati guadagnano molto attraverso le tasse imposte al settore.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che nel 2024 quasi 39 milioni di europei hanno giocato regolarmente online in Unione europea e Regno Unito, con un aumento del 19 per cento rispetto all’anno precedente. E un giocatore su cinque è vittima di dipendenza. Alcuni stati dell’Unione stanno provando a correre ai ripari.