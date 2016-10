Una festa per i morti

Quello dei toraja è uno dei circa trecento gruppi etnici disseminati nelle oltre 17mila isole che compongono l’Indonesia. Conta poco più di un milione di persone di cui quasi la metà abita nell’isola di Sulawesi, a nordest di Giava. La particolarità di questa etnia indigena è costituita dal culto dei morti. La sepoltura dei cari estinti è infatti un momento di festa e di comunione: le famiglie possono rimandare il funerale di un congiunto per anni (periodo in cui i corpi sono tenuti in casa, come se fossero dei malati o degli infermi), finché non si riescono a mettere da parte abbastanza soldi per riunire il numero più alto possibile di parenti e organizzare eventi che possono durare diversi giorni tra processioni, banchetti, sacrifici di animali e via dicendo.

E non finisce qui. Il rituale conosciuto come Ma’Nane si svolge saltuariamente nel mese di agosto. Le cripte vengono riaperte, i corpi esumati, lavati, vestiti con abiti nuovi. In alcuni casi decorati con accessori nuovi, come occhiali da sole, sigarette e altre cose che i defunti “avrebbero apprezzato” quando erano ancora in vita. Dopo qualche giorno vengono rimessi al loro posto in nuovi sudari e in bare nuove o restaurate.

Il fotografo indonesiano Agung Parameswara è andato nella parte meridionale dell’isola di Sulawesi per raccontare alcuni di questi rituali funebri.