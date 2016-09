Comincia oggi il festival di Internazionale a Ferrara. L’appuntamento è alle 10.30, al cinema Apollo, per la consegna del premio Anna Politkov­skaja. Internazionale, in collaborazione con Arci nazionale, ha deciso di dare il premio a Hossam Bahgat, giornalista e attivista egiziano. Alla cerimonia parteciperanno Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso al Cairo nel gennaio del 2016.

Internazionale è stato il primo giornale a pubblicare e tradurre in Italia gli articoli della giornalista russa sulla guerra in Cecenia e in questi anni ha continuato a promuovere il suo lavoro attraverso la pubblicazione di articoli e la diffusione del film Letter to Anna del regista svizzero Eric Bergkraut.