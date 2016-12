Matteo Renzi verso le dimissioni

Il presidente del consiglio ha annunciato che oggi pomeriggio convocherà il consiglio dei ministri e quindi salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni, dopo che la riforma costituzionale presentata dal governo è stata respinta in un referendum il 4 dicembre. Il dati definitivi dello scrutinio mostrano che il no ha ottenuto il 59,1 per cento dei consensi, mentre il sì si è fermato al 40,8 per cento. L’affluenza è stata del 65,4 per cento.