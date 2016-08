Il consiglio di stato francese decide sul divieto di indossare il burkini in spiaggia. Tre giudici del più alto organo giuridico francese in materia amministrativa devono decidere se è legittimo il divieto di portare il burkini in spiaggia, imposto da alcuni sindaci, tra cui quello di Nizza. La corte è chiamata a dare un quadro giuridico chiaro sull’argomento che negli ultimi due giorni ha scatenato un acceso dibattito sui mezzi di informazione.