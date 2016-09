Il missile che ha abbattuto il volo MH17 proveniva dalla Russia

Il volo MH17 della Malaysia Airlines è stato abbattuto nell’est dell’Ucraina da un missile lanciato dai territori occupati dai separatisti filorussi e trasportato dalla Russia in territorio ucraino. Lo stabiliscono i primi risultati dell’inchiesta realizzata da un’equipe internazionale guidata dagli ispettori olandesi per fare luce sulla tragedia avvenuta il 17 luglio 2014. Il missile è stato lanciato dalla città di Pervomajs’k.

Dopo l’abbattimento, il sistema missilistico usato per il lancio è stato trasportato di nuovo in Russia, hanno aggiunto gli investigatori. La notizia è stata annunciata in una conferenza stampa a Nieuwegein, nei Paesi Bassi. I membri dell’equipe, chiamata Joint investigation team (Jit), vengono da Paesi Bassi, Australia, Ucraina, Malesia e Belgio.

Stando agli elementi raccolti dagli investigatori, l’aereo malese, un Boeing 777, è stato colpito da un missile terra-aria Buk di fabbricazione russa, esploso a meno di un metro a sinistra dalla cabina di pilotaggio.

Il volo stava percorrendo la rotta tra Amsterdam e Kuala Lumpur. È caduto in una zona occupata dai separatisti filorussi, dove da tempo sono in corso scontri armati con l’esercito ucraino. A bordo del volo c’erano 298 persone, compreso l’equipaggio, e nessuno è sopravvissuto.

Tra le vittime c’erano 193 olandesi, 43 malesi, 12 indonesiani e dieci britannici. Nella zona, al momento della tragedia, volavano 61 compagnie aeree. Non tutti i passeggeri sono morti subito. Alcuni di loro sono rimasti coscienti nel periodo di tempo passato tra l’impatto con il missile e quello con il terreno.

Mosca nega le accuse

I risultati confermano le conclusioni contenute nel primo documento ufficiale sull’incidente, pubblicato il 9 settembre del 2014 dalle autorità olandesi. Mosca e i separatisti però negano questa ricostruzione. Anche Almaz-Anteïl, proprietario dell’azienda che fabbrica i missili Buk, contesta la tesi degli ispettori e sostiene che questi missili non siano più in dotazione dell’esercito russo.

La tesi più diffusa sulla tragedia, sostenuta da diversi osservatori e anche dal settimanale Jane’s Defence Weekly, specializzato in tecnologie militari, è che il volo della Malaysia airlines sia stato abbattuto per errore dopo essere stato scambiato per un aereo militare dell’esercito ucraino.

Nessuna procura ha ancora aperto un’inchiesta penale contro i responsabili dell’abbattimento, ma i parenti delle vittime sperano che le conclusioni degli ispettori possano far aprire una nuova inchiesta.