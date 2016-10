Perché gli studi sui contratti hanno vinto il Nobel per l’economia

Supponiamo che tu e io decidiamo di aprire un chiosco di limonata insieme. Siamo d’accordo che io porterò i materiali che ci servono (i bicchieri, il banchetto e così via), mentre tu farai la limonata. Io mi occuperei del servizio ai tavoli e tu della cassa e alla fine divideremo il ricavato equamente. Un dubbio s’insinua, però. Sono preoccupato che tu potresti provare a sottrarre il contenuto della cassa. Decidiamo quindi di redigere un contratto (pratica comune nel settore dei chioschi di limonata) stabilendo che i rendimenti per le nostre operazioni devono essere divisi equamente. Ma poi cominci a preoccuparti tu: gran parte del successo del nostro chiosco dipenderà dalla qualità della limonata, su cui non io ho alcun controllo. Che succede se decido di tirarmi fuori e lasciare tutto sulle spalle del tuo genio per la spremitura, sapendo che dopo tu avrai sudato nella limonata (non in senso letterale) la divisione è ancora 50-50? Abbiamo quindi deciso di ricorrere al contratto per definire con precisione il ruolo di ognuno di noi.

I contratti hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento dell’economia moderna. Stabiliscono chi ha il permesso di fare cosa con la terra che possiede, le persone che impiega e le canzoni che salva sul proprio telefono. Sono alla base di quasi tutto il settore bancario e assicurativo. Gli individui difendono il proprio interesse, ma per sfruttare le opportunità economiche devono spesso lavorare insieme e trovare il modo di far combaciare i rispettivi interessi (o minimizzare i conflitti di interesse). E qui entrano in scena i contratti. Il 10 ottobre il premio Nobel di quest’anno per le scienze economiche è stato assegnato a Oliver Hart, un economista britannico della Harvard university, e a Bengt Holmstrom, un economista finlandese dell’Mit, per il loro lavoro mirato a migliorare la nostra comprensione di come e perché i contratti funzionano, e quando possono aiutare a lavorare meglio.

Il loro lavoro concentra l’attenzione sulla necessità di compromessi nella creazione delle condizioni contrattuali: il Nobel è l’ultimo di una serie di riconoscimenti che esplorano le imperfezioni inevitabili in molti mercati delicati. Le analisi di Holmstrom sui contratti assicurativi descrivono l’inevitabile compromesso tra la completezza di un contratto di assicurazione e la misura in cui tale contratto incoraggia un azzardo morale. Dal punto di vista assicurativo, i pagamenti integrativi che i pazienti a volte devono fare per curarsi sono uno spreco; sarebbe meglio per le persone essere coperte integralmente. Tuttavia, poiché gli assicuratori non possono sapere se tutti i pazienti stanno ricevendo solo i trattamenti di cui hanno bisogno e non di più, usano i pagamenti integrativi come un modo per servirsi del problema dell’azzardo morale: alcune persone sceglieranno di utilizzare più assistenza sanitaria di quanto hanno bisogno se tutti quelli che sono assicurati pagano il conto.

Holmstrom fa un’analisi più approfondita sulla questione della retribuzione delle prestazioni, quando il lavoro duro non può sempre essere eseguito correttamente. La sua ricerca ha suggerito che il pagamento basato sulle prestazioni dovrebbe essere legato il più possibile alle misure di performance gestionale (per esempio, il prezzo di una quota della società dovrebbe essere paragonata a una di un’azienda simile). Ma più è difficile trovare delle buone misure di performance, più un pacchetto a pagamento dovrebbe diventare uno stipendio fisso.

Il lavoro di Hart ha esplorato i casi in cui i contratti sono stati necessariamente incompleti perché non potevano essere presi in considerazione tutti i risultati. In questi casi è fondamentale l’attribuzione dei diritti decisionali. Nel nostro contratto per il chiosco della limonata, per esempio, potremmo non specificare che cosa succede quando un banchetto rivale apre dall’altra parte della strada, ma potremmo essere d’accordo che il direttore generale ha il potere di decidere cosa fare in questi casi e scegliere uno di noi per occupare tale posizione. I poteri decisionali spesso vanno di pari passo con i diritti di proprietà. Il lavoro di Hart sul tema, nota che chi possiede cosa non è importante solo per determinare quello che succede in diversi scenari inaspettati, ma è anche importante nel plasmare gli incentivi quotidiani. Una scienziata che lavora in un reparto di ricerca e sviluppo trascorrerà il suo tempo in modo diverso se le viene promessa una quota di proprietà in qualsiasi preziosa proprietà intellettuale creata da lei o se la sua impresa possiede tutti i diritti di proprietà.

Questo lavoro ha avuto importanti applicazioni. Il lavoro di cui Hart è uno degli autori ha confrontato, per esempio, gli incentivi alle carceri pubbliche e private. Nelle carceri di proprietà pubblica, i gestori tendono a tagliare gli investimenti per il miglioramento della qualità, ma i proprietari privati ​​sentono troppo forte la spinta a ridurre i costi, lasciando i detenuti in condizioni peggiori di quelli nelle prigioni pubbliche. Questa ricerca ha segnato il recente dibattito sulle prigioni private negli Stati Uniti.

Un filo comune e importante nel lavoro di Hart e Holmstrom è il ruolo del potere nella pianificazione di imprese cooperative. Gli individui o le aziende con la capacità di contenere accordi - sospendendo il loro servizio o l’uso di una risorsa che possiedono - esercitano un potere economico. Questo potere permette loro di catturare più del valore generato da uno sforzo cooperativo, e potenzialmente di affondare del tutto, anche se l’impresa produrrebbe grandi benefici per tutti i partecipanti e per la società nel suo complesso.

I contratti esistono per plasmare i rapporti di potere. In alcuni casi, sono lì per limitare l’esercizio del potere in modo che un’impresa possa andare avanti. In altri, sono destinati a creare o proteggere alcuni rapporti di potere al fine di favorire un buon comportamento: i lavoratori o le imprese che hanno il diritto di uscire da una relazione, per esempio, la forza gli altri partiti a quel rapporto a prendere i loro interessi in considerazione. La lezione più ampia -che il potere è importante - è troppo spesso trascurata dall’economia. Tanto di cappello al comitato Nobel per l’assegnazione di un premio che mette dinamiche di potere davanti e al centro, e rivela i molti, spesso incompresi, modi in cui esse influenzano la nostra vita.

(Traduzione di Federico Ferrone)