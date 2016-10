Perché non paghiamo i nostri viaggi con il telefono

Di sicuro non è una rivelazione il fatto che gli smartphone stanno cambiando il modo in cui viaggiamo. Li usiamo sempre più spesso per organizzare i nostri spostamenti, per esempio nel caso delle carte d’imbarco per gli aerei, per orientarci nelle città e perfino per entrare in contatto con degli sconosciuti durante i nostri viaggi. Di recente Google ha lanciato Trips, una app per smartphone che organizza i biglietti aerei e le prenotazioni d’albergo, in parte rovistando nel vostro account Gmail, e che vi guida in una città dandovi delle idee su cosa potreste fare tenendo conto della vostre ricerche online e delle raccomandazioni di altri utenti.

Tuttavia i viaggiatori sono ancora reticenti all’idea di prenotare un viaggio con lo smartphone. Secondo una recente ricerca di Wolfgang Digital, riportata da Skift, che ha preso in esame 87 milioni di sessioni web, il 57 per cento delle visite a siti di viaggio proviene da uno smartphone o da un tablet, mentre solo il 42 per cento arriva da un computer. Eppure, in termini di ricavi, il 67 per cento delle prenotazioni è effettuata da un computer.

Perché le persone sono così restie a pagare un viaggio dallo smartphone? Un’ipotesi potrebbe essere che quando prenotiamo qualcosa di costoso – come un volo – vogliamo valutare tutte le alternative per trovare la soluzione più conveniente. Questo è più facile se si ha la possibilità di passare rapidamente da una finestra all’altra.

In realtà, però, adesso che le agenzie di viaggio online e i siti di metaricerche che valutano una vastissima quantità di opzioni funzionano così bene sugli smartphone, questa motivazione perde un po’ di peso.