Cosa succede nelle zone colpite dal terremoto nell’Italia centrale

Due scosse di magnitudo 5,4 e 5,9 sono state registrate alle 19.10 e alle 21.18 del 26 ottobre, seguite da uno sciame sismico. L’epicentro è stato localizzato a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. È stata colpita tutta la Vanerina, tra Marche e Umbria, e in particolare le cittadine di Visso, Ussita, Preci, Camerino e Norcia. Nella zona ci sono stati black out e danni agli edifici. Il punto sulla situazione: