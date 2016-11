Erdoğan minaccia l’Ue di sospendere l’accordo sui migranti. La minaccia del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan arriva in risposta al voto espresso giovedì 24 novembre dal parlamento europeo che invita i governi degli stati membri a interrompere le trattative per un’eventuale ingresso della Turchia nell’Unione europea. Il voto del parlamento europeo ha un valore più che altro simbolico e non è assolutamente vincolante. Ma la reazione turca non si è fatta attendere.