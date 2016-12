La tregua in Siria tiene, nonostante qualche scontro isolato. L’accordo sul cessate il fuoco in tutto il paese tra le truppe del governo Assad e i ribelli, al quale fanno da garanti Russia e Turchia, sembra resistere dopo essere entrato in vigore alla mezzanotte del 30 dicembre. Tuttavia ci sono stati alcuni combattimenti tra le due fazioni nella provincia settentrionale di Hama. Se la tregua terrà, il mese prossimo dovrebbero cominciare dei colloqui di pace in Kazakistan.