Donald Trump ha prestato giuramento come 45° presidente degli Stati Uniti. Trump ha assunto ufficialmente le sue funzioni giurando nelle mani del presidente della corte suprema John Roberts Jr. alle 18 del 20 gennaio a Washington DC. Nel suo discorso inaugurale, Trump ha promesso che la sua sarà una politica di “America first” volta a rendere il paese più forte, più prospero e più sicuro. Poche ore dopo il giuramento, il presidente ha firmato un ordine esecutivo volto a limitare e rallentare l’Affordable Care Act (noto anche come Obamacare). Circa 500 persone hanno protestato per le strade della capitale e si sono scontrate con la polizia, danneggiando negozi e alcune auto. Novanta persone sono state arrestate. Altri hanno protestato pacificamente ai checkpoint di ingresso alla cerimonia di inaugurazione.