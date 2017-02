Marine Le Pen non ha restituito dei soldi che doveva al Parlamento europeo. La leader del Front national doveva ridare entro oggi circa 300mila euro che avrebbe speso per pagare Catherine Griset, la sua capo di gabinetto a Parigi. Griset, secondo il parlamento europeo, avrebbe ricevuto i soldi per un lavoro di assistente a Bruxelles che non ha mai svolto. Le Pen ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di restituire la somma perché è vittima di una “vendetta politica”. Marine Le Pen è tra i favoriti alle prossime presidenziali francesi.