Rex Tillerson giura come segretario di stato degli Stati Uniti. L’ex amministratore delegato di Exxon Mobil è stato confermato come responsabile degli affari esteri del governo Trump dopo l’approvazione del senato con 56 voti a favore e 43 contrari. Quella di Tillerson era una nomina considerata a rischio per i suoi rapporti con la Russia. Ancora più in bilico sembra la conferma di Betsy DeVos come ministra dell’istruzione. Il segretario alla difesa John Mattis comincia oggi il suo primo viaggio ufficiale all’estero, in Corea del Sud e in Giappone, mentre il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ha lanciato un avvertimento all’Iran per il recente test missilistico.