Il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un è stato ucciso in Malesia. Kim Jong-nam, 45 anni, è morto all’aeroporto di Kuala Lumpur, ha confermato la polizia malese. Si sospetta che sia stato assassinato. Negli anni scorsi Kim Jong-nam, figlio maggiore dell’ex leader nordcoreano Kim Jong-il, ha passato diverso tempo fuori dal paese e ha criticato in più occasioni la gestione del potere da parte della sua famiglia. Considerato un possibile erede del padre, era stato emarginato dopo che nel 2001 era stato fermato in Giappone in possesso di un passaporto falso.