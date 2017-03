Almeno 22 civili sono morti in un raid aereo della coalizione a guida saudita in Yemen. L’attacco aereo ha colpito un mercato vicino al villaggio di pesca di Khoukha, nella parte occidentale del paese. I missili hanno provocato un incendio in cui sono morte almeno ventidue persone. Ci sono decine di feriti, alcuni dei quali hanno riportato ustioni gravi. Khoukha e la vicina città di Hodeidah sono controllate dai ribelli houthi alleati dell’Iran, che nel 2014 hanno costretto all’esilio il governo filosaudita del presidente Abd Rabbu Mansour Hadi.