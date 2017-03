Cosa prevede la legge sul testamento biologico in discussione alla camera

Il 13 marzo è cominciata alla camera dei deputati la discussione sulla proposta di legge 1142 sul testamento biologico chiamata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che è stata già esaminata dalla commissione affari sociali della camera. La proposta di legge affronta i temi del consenso informato e del fine vita, ma non prevede né pratiche di suicidio medicalmente assistito né sedazione palliativa profonda. Per questo è considerata da alcune associazioni solo un primo passo, parziale, verso una normativa che permetta anche in Italia, come in altri paesi del mondo, il ricorso a tecniche di suicidio medicalmente assistito. L’ostacolo è che per molti parlamentari e partiti di orientamento cattolico bisogna considerare la nutrizione e l’idratazione come trattamenti vitali e non come terapie. Ecco in sette punti cosa prevede il progetto di legge.