Spari di fronte al parlamento britannico. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia avrebbe sparato a un aggressore armato di coltello sul ponte di Westminster, nei pressi del parlamento. Un agente è stato accoltellato e secondo un fotografo dell’agenzia Reuters ci sono diversi feriti stesi per terra. Al momento non risultano altri aggressori a piede libero, ma le autorità hanno chiesto ai cittadini londinesi di essere cauti e la metropolitana è stata chiusa. Diversi mezzi d’informazione hanno dichiarato che un’auto ha investito diverse persone sul ponte di Westminster, ma l’informazione non è stata confermata da fonti ufficiali. Il parlamento è stato circondato dalle forze dell’ordine, che sono anche entrate nell’edificio. La sessione di oggi è stata sospesa. La polizia per il momento segue la pista del terrorismo.