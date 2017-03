Nicolas Maduro chiede aiuto alle Nazioni Unite per la distribuzione dei farmaci in Venezuela. Il presidente venezuelano ha dichiarato che le Nazioni Unite hanno le competenze necessarie per normalizzare la fornitura di medicinali nel paese. La Federazione medica del Venezuela ha recentemente dichiarato che gli ospedali hanno meno del cinque per cento dei farmaci di cui hanno bisogno. Il paese sta affrontando una crisi economia senza precedenti aggravata dalla riduzione dei prezzi del petrolio. L’inflazione è all’800 per cento e l’81 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà.