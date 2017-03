I turchi che vivono in Europa hanno cominciato a votare al referendum costituzionale. Gli elettori dovranno scegliere se far diventare oppure no la Turchia una repubblica presidenziale, aumentando i poteri di Recep Tayyip Erdoğan. Il voto dei turchi all’estero è in programma fino al 9 aprile, mentre nel paese le consultazioni si svolgeranno il 16 aprile. Sono circa tre milioni i turchi con diritto di voto all’estero. La metà di loro vive in Germania. Durante la campagna elettorale ci sono state tensioni diplomatiche tra Erdoğan e i governi di Germania e Paesi Bassi, dopo che sono state vietate alcune manifestazioni organizzate all’estero da Erdoğan per convincere i turchi a far passare il presidenzialismo.