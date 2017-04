La Turchia è divisa sul referendum per rafforzare il potere di Erdoğan

La Turchia si pronuncerà il 16 aprile sul rafforzamento dei poteri del presidente Recep Tayyip Erdoğan, nel corso di un referendum il cui esito potrebbe rimodellare il sistema politico del paese e ridefinire le sue relazioni con l’occidente.

Organizzato nove mesi dopo il fallito colpo di stato contro Erdoğan, il referendum, per il quale sono chiamati a esprimersi 55,3 milioni di elettori, riguarda una riforma costituzionale che prevede, in particolare, l’abolizione della carica di primo ministro a favore di un superpresidente che concentrerà nelle sue mani ampie prerogative.

Il governo presenta questa riforma come necessaria per dotare lo stato di un esecutivo stabile e per lasciarsi definitivamente alle spalle i fragili governi di coalizione degli anni ottanta e novanta, prima che salisse al potere il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp), la formazione islamista e conservatrice di Erdoğan.

I suoi critici considerano la riforma una nuova deriva autoritaria di un uomo che accusano di mettere a tacere qualsiasi voce dissidente, soprattutto dopo il tentativo di colpo di stato del 15 luglio organizzato da alcuni militari sediziosi.

Il potere a vita

Erdoğan, 63 anni, è stato primo ministro tra il 2003 e il 2014, prima di essere eletto presidente, una carica considerata perlopiù di rappresentanza. Ai sensi della riforma costituzionale potrebbe restare al potere fino al 2029.

Secondo i sondaggi, l’esito del voto si annuncia incerto. Dato per facile vincitore all’indomani del golpe sventato, Erdoğan si presenta al referendum con prospettive che gli appaiono nettamente meno favorevoli, in una Turchia provata da una serie di attentati imputati ai ribelli curdi o al gruppo Stato islamico (Is) e nella quale l’economia, pilastro della sua popolarità, è in difficoltà.