La Turchia alle urne per il referendum costituzionale che potrebbe ampliare i poteri presidenziali. Cinquantacinque milioni di turchi potranno votare fino alle 16 (ora italiana) in 167.140 seggi elettorali per decidere il passaggio da repubblica parlamentare a repubblica presidenziale, in un referendum che si è configurato come un voto sul presidente Recep Tayyip Erdoğan. I sondaggi mostrano in leggero vantaggio il Sì, che amplierebbe profondamente i poteri dell’esecutivo e estenderebbe il mandato di Erdoğan al 2029.