Le dimissioni di Michael Flynn e le altre notizie su Trump

Le dimissioni di Michael Flynn

Il 13 febbraio Michael Flynn si è dimesso da consigliere per la sicurezza nazionale, innescando la prima grave crisi nell’amministrazione di Donald Trump. Flynn ha lasciato l’incarico, uno dei più importanti nell’ambito della politica estera statunitense, quando il Washington Post ha rivelato che prima dell’insediamento della nuova amministrazione Flynn aveva parlato al telefono con Sergej Kisljak, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, promettendogli che le sanzioni contro Mosca sarebbero state eliminate. Le telefonate sarebbero avvenute negli stessi giorni in cui l’ex presidente Barack Obama imponeva nuove sanzioni economiche alla Russia, a cui Mosca aveva deciso di non rispondere. All’epoca Flynn era ancora un semplice cittadino e non poteva portare avanti trattative con un governo straniero. Inoltre avrebbe mentito sul contenuto delle telefonate con il vicepresidente Mike Pence, che in seguito ha dichiarato in tv che nessuno della squadra di Trump aveva parlato delle sanzioni con i funzionari russi. Infine la discrepanza tra quello che Flynn aveva detto a Kisljak e quello che ha dichiarato in pubblico lo rendeva ricattabile da Mosca. La vicenda Flynn solleva nuovi interrogativi sui rapporti tra Trump e il Cremlino e potrebbe non essere finita qui. Dati e intercettazioni telefoniche mostrano che altri collaboratori di Trump hanno avuto contatti con funzionari russi durante la campagna elettorale del 2016. Molti giornalisti e politici d’opposizione vogliono sapere se Trump sapeva e se sia stato lui a chiedere di contattare i russi. E se abbia collaborato con la Russia per influenzare il risultato delle elezioni. Secondo il New York Times, l’Fbi e i servizi di intelligence stanno indagando sui contatti tra i collaboratori di Trump e i funzionari russi.

Una nuova linea su Israele e Palestina

Il 15 febbraio, durante la conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non insisteranno più sulla soluzione a due stati del conflitto tra Israele e Palestina, che prevede la nascita dello stato palestinese. La posizione di Trump si allontana da quella sostenuta dai presidenti statunitensi dagli anni novanta. Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, Trump ha chiesto a Netanyahu di “frenare un po’”. Trump ha anche scelto Jared Kushner, marito di sua figlia Ivanka, per negoziare un accordo di pace. Il missile nordcoreano

Il 12 febbraio la Corea del Nord ha testato con successo un missile balistico a medio-lungo raggio, che è caduto nel mar del Giappone dopo aver percorso 500 chilometri. È stato il primo test del 2017 per Pyongyang, e dimostra che il paese sta facendo passi avanti nello sviluppo del suo arsenale. Donald Trump ha adottato un atteggiamento prudente. Durante una conferenza stampa con il premier giapponese Shinzō Abe si è limitato a ribadire l’appoggio di Washington a Tokyo, senza nominare la Corea del Nord. In passato Trump aveva più volte fatto capire di essere disposto a intavolare una trattativa con il leader nordcoreano, ma non ha spiegato la sua strategia. Avvicinamento alla Cina

Trump ha parlato per la prima volta al telefono con il presidente cinese Xi Jinping il 9 febbraio. A dicembre Trump aveva suscitato l’ira di Pechino per la sua conversazione telefonica con la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen (il primo contatto diretto tra i leader dei due paesi dal 1979, quando Washington tagliò le relazioni con Taipei accettando la linea di Pechino, che considera l’isola una “provincia ribelle”). Parlando con Xi, il presidente statunitense è tornato sui suoi passi, confermando il riconoscimento di “una sola Cina”. In campagna elettorale Trump aveva più volte fatto capire di voler sfidare la Cina nella politica regionale, ma una volta entrato alla Casa Bianca sembra aver adottato un atteggiamento più prudente. Critiche al Venezuela

Il 16 febbraio Trump ha chiesto al governo venezuelano la liberazione “immediata” di Leopoldo López, leader dell’opposizione al governo di Nicolás Maduro, che è in carcere da circa tre anni per scontare una condanna a 13 anni. Due giorni prima il dipartimento del tesoro statunitense aveva imposto sanzioni economiche al vicepresidente venezuelano Tareck El Aissami per presunti legami con il narcotraffico.