Le ferite invisibili e ignorate dei migranti in Italia

“Uno dei casi che mi ha colpito di più è quello di un ragazzino eritreo che ho visto quando era appena arrivato in Italia. Dopo lo sbarco ha fatto chilometri a piedi per raggiungere un pullman, finché ha cominciato a sentire come dei chiodi nelle gambe. Una volta arrivato a Roma, le gambe avevano perso tono muscolare, non poteva camminare, aveva gli arti inferiori completamente bloccati. I suoi amici lo avevano portato in braccio al Baobab. Inizialmente avevo pensato che fosse una forma isterica”. Lilian Pizzi è una psicologa che lavora per Medici senza frontiere (Msf), e nell’ultimo anno ha seguito molti casi di richiedenti asilo arrivati in Italia dopo la traversata del Mediterraneo. L’estate scorsa ha lavorato nel centro Baobab per transitanti di Roma, ma anche nei centri di accoglienza di Lampedusa e in Sicilia.

“Molti eritrei che sono stati nel campo militare di Sawa, quello in cui vengono addestrate le reclute, presentano sintomi isterici. Sono forme di resistenza fisica, usano il corpo per dire che non vogliono fare il servizio militare che in Eritrea diventa a tempo indeterminato. Dicono con il corpo quello che non può essere detto in un paese dittatoriale come l’Eritrea. Molti perdono tono muscolare alle gambe o sviluppano strani sintomi come quello di camminare all’indietro”, racconta Pizzi.

“Avevo avuto un caso simile anni prima a Lampedusa, un altro ragazzino eritreo che non riusciva a camminare e si era fatto tatuare sul braccio la scritta ‘Mum, I am sorry’ (Mamma perdonami). Molto spesso i ragazzini eritrei non ancora maggiorenni scappano per sottrarsi alla coscrizione obbligatoria senza dire niente ai genitori e vivono quindi la fuga con un grande senso di colpa verso le famiglie, e in particolare verso le madri che spesso vengono incarcerate quando la polizia scopre che i figli sono emigrati”. Il senso di colpa non li abbandona mai e gli impedisce di affrontare con serenità la vita in Europa.

“Il caso degli eritrei è sicuramente particolare: in loro sono presenti problematiche complesse legate al fatto di essere fuggiti da un contesto dittatoriale, con tutte le ambiguità e le ambivalenze che ogni dittatura presenta”, racconta ancora Pizzi.