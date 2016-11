L’Italia fa scuola nell’identificazione dei migranti morti nel Mediterraneo

Ogni oggetto, una storia “Io sono abituata a fare autopsie per i tribunali e ho pensato subito che si trattasse di droga o di qualcosa di prezioso. E invece era un sacchetto di plastica con dentro una manciata di terra”, spiega. “Il poliziotto della scientifica che era lì con noi durante le autopsie ci ha detto che avviene spesso di trovare questi sacchetti di terra cuciti nei vestiti delle persone che arrivano in Italia, dopo la traversata del Mediterraneo. Si portano dietro la loro terra, anche io lo farei in fondo”, afferma Cattaneo, mentre mi fissa sicura e stanca dopo un’interminabile giornata di lavoro.

“Sui primi corpi abbiamo lavorato di continuo giorno e notte, per tre giorni, abbiamo fatto tutto sul pavimento dell’ospedale di Catania e dovevamo fare in fretta perché l’ospedale non era attrezzato a ricevere così tanti cadaveri”. Cattaneo è un medico legale, un’antropologa forense e dirige il laboratorio di antropologia e odontologia forense (Labanof) dell’Istituto di medicina legale dell’università statale di Milano a cui è stato affidato il compito di guidare il gruppo di medici e antropologi che ha fatto la repertazione cadaverica dei circa 800 corpi recuperati nella stiva del peschereccio affondato nella notte del 18 aprile del 2015, in quella che è considerata la peggiore tragedia della storia recente nel Mediterraneo.

Insieme all’ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, che ha coordinato l’intera operazione, il Labanof di Milano si occuperà della seconda fase, quella più delicata di reperimento dei dati ante mortem, da confrontare con quelli post mortem minuziosamente raccolti dai medici legali e dagli antropologi provenienti da diversi atenei italiani che hanno lavorato nel laboratorio allestito a Melilli.

L’obiettivo di questo lungo processo è l’identificazione delle persone morte in mare. “L’identificazione ci serve soprattutto per i vivi, per le famiglie delle persone morte, per quelli che restano e che nella maggior parte dei casi non hanno la possibilità neppure di avere un certificato di morte del loro congiunto, con tutte le conseguenze legali che questo comporta per le famiglie. Ci sono vedove che non possono risposarsi, ricongiungimenti familiari che non possono avvenire, eredità che non possono essere trasmesse proprio a causa della mancanza di questo certificato. È soprattutto per chi rimane, per i vivi, che dobbiamo identificare i morti”, spiega Cattaneo, in risposta a tutte le polemiche sui costi dell’operazione, scoppiate all’indomani del recupero dell’imbarcazione affondata al largo della Libia.

A chi chiede a cosa serva questo lavoro di identificazione, Cattaneo risponde con i fatti. Nel caso dei naufragi di Lampedusa del 2013 il 50 per cento delle vittime è stato identificato. Le famiglie di 66 scomparsi si sono presentate a Roma e Milano per la raccolta dei dati ante mortem; una dozzina ha scoperto che i parenti non erano tra le persone decedute.

Diritti annegati

Siamo di fronte alla più grande tragedia dei nostri tempi: migliaia di persone muoiono in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa, la maggior parte di loro rimane senza nome e diventa un fantasma per le famiglie che non ne conoscono la sorte. Secondo alcune stime dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni, sono 40mila i migranti morti nel Mediterraneo dal 2000 e il 65 per cento di loro non ha nessuna identità.

“È scandaloso pensare quale diversità di trattamento riserviamo a questi morti, rispetto ai morti di qualsiasi disastro aereo avvenuto in Europa o nel mondo sviluppato. Quello del 18 aprile 2015 è il caso più eclatante di una vicenda che si ripete ciclicamente, fatta di episodi più piccoli e più invisibili che sono trattati con un’indifferenza che deve farci interrogare”, afferma Cattaneo. “Arriviamo a dire che è inutile identificare i morti, che le famiglie non li reclamano, ma questo non è vero. Le famiglie non sono informate e spesso non possono denunciarne la scomparsa, non sanno a chi rivolgersi. Il risultato è che i nostri cimiteri sono pieni di morti senza nome e altrettanti giacciono nel fondo del mare”, continua.