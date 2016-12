Il dilemma tra la carta di credito e il contante

Pagare in questo modo è comodo, ma è saggio dal punto di vista economico? Forse no. Una ventina d’anni fa il massimo che potevamo spendere una sera al bar erano i soldi che avevamo in tasca. Non avremmo mai pagato con un assegno l’ultimo bicchiere della serata, neanche se il cameriere l’avesse accettato. Oggi il confine tra i soldi che usiamo ogni giorno e tutti i soldi che abbiamo nel conto è sempre più sottile.

Trattiamo in modo separato i contanti, le carte di credito e i buoni sconto, perciò non siamo abituati a calcolare il loro potere di acquisto combinato. Da una parte è logico: al bar non possiamo pagare l’aperitivo usando una carte fedeltà o i buoni spesa. Eppure, sempre più spesso, anche quando usciamo a bere qualcosa paghiamo con la carta di credito o il bancomat, a volte anche solo per un bicchiere.

Ci concediamo qualche vizio in più quando non dobbiamo sborsare soldi in contanti

Molte persone preferiscono ancora usare i contanti per i piccoli acquisti quotidiani, il bancomat per le spese un po’ più sostanziose e la carta di credito per le spese maggori. Non ci sembra giusto prendere dei soldi in prestito dalla banca per comprare un tramezzino con una carta di credito, se possiamo evitarlo.

Potrebbe sembrare una distinzione forse troppo rigida, ma secondo alcune ricerche è un metodo sensato. Da uno studio condotto negli Stati Uniti sulla spesa alimentare di mille famiglie per sei mesi, per esempio, tenendo conto di vari altri fattori è emerso che pagando con la carta di credito o il bancomat le persone tendono a comprare in modo più impulsivo alimenti meno sani come dolci e cioccolato. Sembra che ci concediamo qualche vizio in più quando non dobbiamo sborsare soldi in contanti. E il rischio aumenta con le carte contactless.

Non deve stupire il fatto che preferiamo usare la carta di credito quando l’importo da pagare è più alto: in questo modo non dobbiamo portare con noi molti contanti e possiamo spendere soldi che non abbiamo ancora a disposizione. Ma c’è anche un altro fattore in gioco.

Il 19 aprile 1999 c’era l’ultima partita della stagione dei Boston Celtics contro i Miami Heat. Era una sfida cruciale, e i Celtics dovevano vincere. Le loro partite facevano sempre il tutto esaurito con mesi di anticipo, ma per l’occasione agli studenti dell’Mit di Boston era stata offerta la possibilità di aggiudicarsi un paio di biglietti la settimana prima partecipando a un esperimento.

Gli psicologi che conducono esperimenti di questo tipo di solito ricorrono a dei sotterfugi, ma in questo caso i biglietti erano veri. Non gratis, però. Non era un esperimento con premi in omaggio – il vincitore avrebbe dovuto comunque pagare il prezzo dei biglietti. Ed è qui che gli psicologi in effetti hanno giocato un po’ con la verità, perché gli studenti non sapevano che avrebbero dovuto pagare. Sapevano solo che avrebbero dovuto fare un’offerta in un’asta ed erano convinti di poter pagare più del prezzo dei biglietti per aggiudicarseli, se l’avessero voluto.