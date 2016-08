Un viaggio a Tripoli con la macchina del tempo

La mia amica Jody sta facendo i bagagli per traslocare in un nuovo appartamento. Lo fa lentamente, si prende tutto il tempo necessario per assicurarsi che ogni oggetto riceva l’attenzione che merita. Non importa come lo si faccia, trasferirsi in una nuova casa è un’esperienza molto forte dal punto di vista emotivo: non si impacchettano solo le proprie cose, si ripercorrono ricordi nascosti in ogni angolo della casa. Mi ha raccontato di aver trovato due lettere degli anni novanta che le hanno cambiato la giornata.

Rileggere vecchie lettere è come ricevere un messaggio dal passato. A volte è come leggere un libro al contrario, quando sai già come va a finire ma i personaggi si dirigono ugualmente verso lo stesso finale inesorabile. Ci si sorprende nell’osservare nuove reazioni ed emozioni; il fatto che non si provino le stesse cose può dire molto sul nostro sviluppo, sulla strada che abbiamo fatto e su cosa possa essere cambiato.

Quello stesso giorno anche io stavo compiendo un viaggio con la macchina del tempo. Era il 20 agosto, il quinto anniversario della liberazione di Tripoli. A differenza che negli anni passati, non c’erano tracce di festeggiamenti: era un giorno come tanti. Perciò ho festeggiato la data in privato, in due modi.