Con la troupe in Tunisia sognando di tornare al caos e al caffè libici

“Ma se da domani, improvvisamente, non potessi più vederlo, forse per te diventerebbe un paesaggio molto speciale e prezioso, non credi?”.

(Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia)

Ho ricordato queste parole nel bar vicino all’ingresso della città vecchia di Tunisi, dove stavamo riposando le gambe godendoci un pessimo caffè dopo aver filmato l’ultima scena del nuovo film di Andrea Segre, L’ordine delle cose. Cercavo un modo per sottrarmi al pensiero dell’inevitabile addio che incombeva come un’ombra sulla mia testa quando ho mostrato a Paola, assistente alla produzione, i romanzi di Murakami che avevo portato con me. Le ho spiegato che una volta tornato a casa non avrei fatto altro che fumare, bere caffè e leggere. Paola ha preso il suo zaino e mi ha mostrato la copertina di Kafka sulla spiaggia, perciò immagino che avesse progetti simili ai miei.

Durante le riprese abbiamo attraversato la Sicilia. “Siamo arrivati, abbiamo visto, abbiamo vinto” e ci siamo ritirati, per ricominciare da capo il giorno dopo. Al nostro arrivo creavamo dal nulla un intero frammento di vita, con tutti i suoi dettagli più intimi, per poi smontarlo alla fine della giornata. Una volta, mentre guardavamo la troupe fare i bagagli, il produttore mi ha detto: “Vedi, tra dieci minuti sarà tutto sparito, come se non fossimo mai stati qui; sono velocissimi”.

Nonostante gli anni di esperienza in questo settore, è riuscito a mantenere intatta la sua capacità di stupirsi e di godersi ogni volta tutti i dettagli, l’infinito processo della creazione e dello smantellamento come se ogni giorno rimettesse in scena in versione compressa il cerchio della vita.

Come uno squalo

Se mai dovessi avere un tatuaggio, sceglierei uno squalo (come ho detto a Marco Valero della troupe, a impedirmi di avere un tatuaggio non sono i divieti religiosi ma la mancanza di spazio: il tatuatore avrebbe bisogno di un microscopio per disegnare qualcosa sul mio braccio sottile). Ho sempre detto ai miei amici più cari di essere come uno squalo: mi muovo, dunque sono. Devo mantenermi occupato e in movimento; appena mi fermo, annego. Purtroppo l’effetto collaterale di un movimento costante è che non faccio altro che salutare gente, a volte meravigliosa. Sul set questi pensieri mi hanno ossessionato più che mai.

Qualcuno mi ha detto che questa parte del cinema non diventa mai più facile: il giorno prima fai parte di una grande famiglia e subito dopo, alla fine delle riprese, tutti prendono direzioni diverse. Per fare il lavoro che ami devi diventare membro di una moderna tribù nomade.

Nella nostra tribù molte culture diverse si sono mescolate per diventare una sola. Ho sentito Andrea dare per tutto il giorno le stesse istruzioni in italiano, francese e inglese. Tutte quelle persone si trasformeranno nei nomi e nei titoli che scorrono sullo schermo nero al termine del film, ognuna di loro essenziale e insostituibile per la realizzazione del film.

Dagmawi Yimer, per esempio, è una persona unica per me. Aveva tutte le ragioni per odiare i libici. Mi ha detto: “Prima di te gli unici libici che avevo conosciuto erano quelli che mi hanno picchiato e insultato”. In un modo o nell’altro ha trovato un modo per tradurre tutto quel dolore in energia positiva: nel suo cuore non c’era traccia di odio o rabbia, e abbiamo legato nel giro di poco tempo. Non dimenticherò mai la storia di Dagmawi, l’uomo sfuggito all’inferno libico e sopravvissuto per diventare un regista geniale. Il suo nome vuol dire “il secondo” o “il successore”, e anche il mio nome significa “il successore”.