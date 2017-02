La tecnologia può migliorare il sistema dei trasporti in Sudafrica

Il tragitto da casa al lavoro in Sudafrica può essere caotico e imprevedibile. Una nuova piattaforma di dati open source spera di fare un po’ di ordine, o almeno spera di aiutare qualcun altro a farlo.

Il caos deriva da un sistema di trasporti pubblici inadeguato e da una rete di trasporto informale ricca di veicoli che sfrecciano per le strade senza alcuna regolamentazione. Per la prima volta, i dati dei due sistemi sono stati raccolti in un’unica mappa da Where is my transport, una startup che vuole migliorare i trasporti nelle città dei paesi emergenti usando i dati.

L’azienda ha mappato il tragitto di treni, autobus e minibus di Città del Capo. I minibus in particolare presentano delle difficoltà perché sono difficili da individuare: sono migliaia, possono trasportare circa 15 persone e trasformano qualsiasi angolo in una fermata, spesso bloccando il traffico. Sono il mezzo di trasporto più economico, e si spostano nei quartieri di Città del Capo e in tutto il paese. Al tempo stesso sono poco sicuri, e a volte sono coinvolti in incidenti stradali.